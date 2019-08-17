القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 16 قطعة حشيش بالعاشر من رمضان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على 3 عاطلين، بحوزتهم كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات مفاداها قيام 3 أشخاص بالاتجار في جوهر "الحشيش" المُخدر بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتوصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونه النقيب محمد عقل، إلى صحة المعلومات، حيث تم ضبط كلًا من: (شهاب.أ - 28 سنة)، مُقيم بدائرة القسم، و(شريف.ال - 28 سنة)، و(محمود.ع - 23 سنة)، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر؛ عاطلين، بحوزتهم 16 قطعة من جوهر "الحشيش" المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.