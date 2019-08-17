«أهلا بالسياسة»: الحكومة الألمانية تفتح أبوابها أمام المواطنين

تحت شعار "أهلا بالسياسة"، تُطلع الحكومة الألمانية مواطنيها على مسار العمل داخل أروقتها في "يوم الباب المفتوح".

وعلى مدار اليوم السبت وغدا الأحد، يفتح ديوان المستشارية و14 وزارة والمركز الصحفي الاتحادي أبوابه أمام المواطنين للقيام بـ"زيارة رسمية".

وتقدم فعاليات "يوم الباب المفتوح" أكثر من 800 عرض، من بينها جولات داخل أروقة الحكومة الألمانية وحلقات نقاش ومعارض وأنشطة تفعالية وعروض موسيقية.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المواطنين في النسخة الـ21 من "يوم الباب المفتوح". وقد بلغ عدد الزائرين العام الماضي أكثر من 130 ألف شخص، بحسب بيانات الحكومة.

وتتمثل ذروة الفعاليات في الجولة التقليدية التي تجريها المستشارة أنجيلا ميركل مع الزائرين داخل أروقة مقر عملها، ديوان المستشارية.

وستقام هذه الجولة بعد ظهر غد الأحد، حيث سيتاح للزائرين فرصة التعرف على محيط عمل المستشارة على نحو مباشر والتحدث مع ميركل نفسها والتقاط صور معها. ومن المقرر أيضا أن تشارك ميركل في ندوة مع الدراجة الألمانية السابقة والفائزة بالأولمبياد، كريستينا فوجل، والمتزلج الألماني الشهير، فليكس نويرويتر، في إطار فعاليات اليوم.

كما سيتمكن الزائرون من لقاء أعضاء آخرين في الحكومة الألمانية داخل وزاراتهم أو في مبنى المؤتمر الصحفي الاتحادي. وسيتاح للزائرين خدمة نقل مجانية بين مقار الوزارات خلال هذين اليومين.

وسيتعين على الزائرين إظهار بطاقاتهم الشخصية وترك الحقائب الكبيرة لدى أفراد الأمن في نقاط التفتيش خارج مباني الحكومة قبل القيام بزيارتها.