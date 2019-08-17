القبض على خادمة إفريقية وعامل لاتهامهما بسرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري

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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على خادمة تحمل الجنسية الإفريقية، وعامل؛ لاتهامها بسرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الخادمة غافلت الإعلامية وسرقت مبلغ 10 آلاف جنيه وهاتف محمول.

وكان قسم شرطة أول أكتوبر، تلقى بلاغا يفيد بتعرض فيلا الإعلامية إيمان الحصرى للسرقة على يد مجهول.

وأشارت التحريات الأولية التي أجراها الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونه النقيب محمود خميس علي، إلى أن خادمة تحمل جنسية دولة إفريقية وراء ارتكاب الواقعة، بتحريض من عامل.

تمكن رجال المباحث من ضبط المشتبه بهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.