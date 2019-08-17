سلطنة عمان رئيسا للجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة

تم اختيار سلطنة عمان بالإجماع، اليوم السبت، ممثلة بالدكتور عدنان بن راشد العزري، رئيسا للجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن اختيار السلطنة لرئاسة هذه اللجنة الهامة، يأتي تقديرا للجهود التى تبذلها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واهتمام السلطنة بتطوير قطاع اقتصاد البحار.

وكانت سلطنة عُمان قد انتخبت عضوا في لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة خلال اجتماع اللجنة الأول الذي عقد بنيويورك خلال الفترة من 12 الى 16 من يونيو 2017 والذي خصص لانتخاب أعضائها الجدد للفترة من 2017 إلى 2022م، ودخلت هذه الانتخابات بترشيح السفير د.عدنان بن راشد العزري استشاري مشروع الجرف القاري للسلطنة بوزارة الخارجية لأحد المقاعد الآسيوية الخمسة والتي ترشحت لها كل من اليابان وماليزيا والصين وكوريا الجنوبية، وجاءت النتيجة بفوز مرشح السلطنة بعضوية لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة.