زعيمة حزب ميركل تلمح لإمكانية طرد رئيس الاستخبارات الداخلية السابق

ألمحت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، إلى إمكانية طرد رئيس الاستخبارات الداخلية السابق المثير للجدل، هانز-جيورج ماسن، من الحزب.

وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت ردا على سؤال حول ما إذا كانت تدرس طرد ماسن من الحزب: "هناك لأسباب وجيهة عوائق كبيرة لطرد عضو من الحزب، لكني لا أرى لدى ماسن أي موقف يربطه فعليا بالحزب المسيحي الديمقراطي".

وأكدت كرامب-كارنباور أنها عندما كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية المحلية في ولاية زارلاند "سعدت بأن ماسن لم يعد يتحمل مسؤولية هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) بعد الآن"، وقالت: "الحزب المسيحي الديمقراطي يتحمل الأمر عندما يتم التعبير عن آراء مختلفة، لكنه أيضا حزب يتبنى موقفا مدنيا-محافظا، ولن يتم الإيفاء بهذا الموقف عندما يتم ممارسة سياسة تحت عباءة هذا الحزب يراها الخصوم السياسيون أنها تأتي في صفوفهم".

تجدر الإشارة إلى أن ماسن ينتمي إلى مجموعة انفصالية محافظة للتحالف المسيحي المعروفة باسم "قيم الاتحاد". وتلقى ماسن عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة حماية الدستور في نهاية صيف عام 2018 انتقادات حادة بعدما شكك في صحة فيديو يصور مقتل رجل خلال اعتداء على مهاجرين في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا.

وفي نوفمبر الماضي، أحال وزير الداخلية، هورست زيهوفر، ماسن إلى التقاعد الفوري بعدما تحدث الأخير عن وجود قوى يسارية متطرفة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

وأكد ماسن مؤخرا انتقاداته لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة ميركل والحكومة الاتحادية.