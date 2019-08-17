السيسي: نواجه تحدي كبير في النمو السكاني

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بالنمو السكاني، على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف -خلال افتتاحه مشروعات الصوب الزراعية، صباح السبت- أن «الدولة خلال تنفيذ مشروعاتها المختلفة، تعمل بقدر الإمكان على اختيار الأماكن المناسبة لإقامتها بما يتفق مع حجم الزيادة السكانية في هذه الأماكن».

وأشار إلى حرص الدولة على تنفيذ مشروعات تلبي متطلبات المواطنين في المدن الجديدة، قبل افتتاحها.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، افتتاح مشروعات الصوب الزراعية، بقاعدة محمد نجيب.