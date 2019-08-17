 إنقاذ 13 سائحا إثر انقلاب قارب جنوب البرتغال - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2019 11:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

إنقاذ 13 سائحا إثر انقلاب قارب جنوب البرتغال

غرق مركب سياحي بشرم الشيخ
غرق مركب سياحي بشرم الشيخ
أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:24 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:24 ص

انتشل رجال الإنقاذ في البرتغال، 13 شخصا من جنسيات مختلفة اثر انقلاب قارب سياحي في كهف بيناجيل في مدينة لاجوا بإقليم "الغرب" أقصى جنوب البرتغال.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن من بين هؤلاء السائحين مواطنون من البرتغال وسياح من جنسيات أخرى، أساسا من أسبانيا وفرنسا، مشيرة إلى طفلين كانا ضمن ضحايا الحادث الذي لم تعرف ملابساته بعد، بينما تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وأضافت الصحيفة أن امرأتين ومعهما طفلان في سن الخامسة تقريبا، اضطروا إلى البقاء تحت الماء لبضع دقائق تحت القارب، حيث تمكنوا من التنفس من خلال جيب هوائي، لافتة إلى أن بيناجيل يعد أشهر الكهوف في منطقة الغرب وتسعى إليه الكثير من القوارب السياحية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك