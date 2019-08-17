البحرية الليبية: إنقاذ 278 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس

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أعلنت القوات البحرية الليبية، السبت، أن دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي في أربع عمليات شمال غرب وشمال شرق طرابلس خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان أن دوريات حرس السواحل بالقوات البحرية أنقذت الثلاثاء الماضي أربعة قوارب مطاطية على متنها 278 مهاجرا غير شرعي.

وأضاف البيان أن من بين الذين جرى إنقاذهم 18 امرأة وطفلين، وهناك حالة وفاة واحدة بين المهاجرين.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.