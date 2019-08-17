شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة عمل الدولة على ضبط آليات السوق، من خلال زيادة حجم المعروض من إنتاج مشروعات الصوب الزراعية.

وقال -خلال افتتاحه مشروعات الصوب الزراعية، صباح السبت- إن «هذا الأمر يتطلب التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال في هذه القطاعات؛ وذلك لتحقيق التوازن»، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير ويتطلب تحقيق التوازن.

وأضاف أنه «سيتم التنسيق مع رجال الأعمال من خلال وزارة الزراعة وغرف التجارة المختلفة؛ لكي نحقق التوازن ونتحرك في المسار الصحيح».

وذكر أنه «عندما تدخلت الدولة في صناعة اللحوم، كان من أجل ضبط الأسواق، بعد زيادة أسعارها، وهو ما تسبب عدم تحقيق صغار المزارعين للأرباح المستهدفة».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، افتتاح مشروعات الصوب الزراعية، بقاعدة محمد نجيب.