 السيسي: السوق المصري كبير.. ويتطلب تحقيق التوازن - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2019 11:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

السيسي: السوق المصري كبير.. ويتطلب تحقيق التوازن

نور رشوان
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:20 ص

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة عمل الدولة على ضبط آليات السوق، من خلال زيادة حجم المعروض من إنتاج مشروعات الصوب الزراعية.

وقال -خلال افتتاحه مشروعات الصوب الزراعية، صباح السبت- إن «هذا الأمر يتطلب التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال في هذه القطاعات؛ وذلك لتحقيق التوازن»، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير ويتطلب تحقيق التوازن.

وأضاف أنه «سيتم التنسيق مع رجال الأعمال من خلال وزارة الزراعة وغرف التجارة المختلفة؛ لكي نحقق التوازن ونتحرك في المسار الصحيح».

وذكر أنه «عندما تدخلت الدولة في صناعة اللحوم، كان من أجل ضبط الأسواق، بعد زيادة أسعارها، وهو ما تسبب عدم تحقيق صغار المزارعين للأرباح المستهدفة».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، افتتاح مشروعات الصوب الزراعية، بقاعدة محمد نجيب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك