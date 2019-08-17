الشرطة الباكستانية تعلن مقتل إمام مسجد بالقرب من مدينة كويتا جنوب غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل إمام مسجد في منطقة تقع بالقرب من مدينة كويتا الكائنة بجنوب غربي البلاد، وذلك عقب يوم من وقوع حادث مشابه في المنطقة ذاتها.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، عن شفقت محمود الضابط بالشرطة الباكستانية قوله "إن محمد عزام قُتل بعد أن تم إطلاق الرصاص عليه أمام متجر بقالة في منطقة كجلاك".

وكانت قنبلة زُرعت أمس الجمعة، داخل مسجد أسفل المقعد الخشبي للأمام في كجلاك، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص، بينهم إمام المسجد وإصابة 20 آخرين.. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجومين.