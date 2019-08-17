100 ألف شخص يحضرون المهرجان الاجتماعي «كيرتاج 2019» في فيينا

بدأت -اليوم السبت- أعمال المهرجان الاجتماعي "كيرتاج 2019" في العاصمة النمساوية فيينا، والذي تستمر أعماله حتى بعد غد الاثنين، بحضور نحو 100 ألف شخص من محبي التسوق والفنون.

وصرحت مصادر في المهرجان بأن المهرجان يعقد كل عام بانتظام، ويعد فرصة مهمة لمحبي المناطق الريفية على حدود فيينا ولراغبي التسوق والفنون الكلاسيكية وارتداء الملابس القديمة التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثامن عشر.

وأضافت أن تاريخ المهرجان يعود إلى الإمبراطورة السابقة ماريا تريزا في القرن الثامن عشر، والتي حضر إليها التجار للشكوى من الأزمة الاقتصادية في ذلك الوقت وتأثيرها على توقف حركة البيع والشراء، مما جعلها تقوم على الفور بالاستجابة إلى مطالبهم وإسقاط الضرائب عنهم واتخاذ إجراءات كانت كفيلة بإنعاش الحياة الاقتصادية مرة أخرى، موضحة أن المهرجان يقام منذ ذلك الحين تخليدا لذكرى الإمبراطورة السابقة وتقديرا لدورها في الاستجابة لمطالب الشعب.