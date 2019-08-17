محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الحمام

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تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم السبت، مستشفى الحمام المركزي للوقوف على آخر أعمال تطوير العيادات الخارجية بالمستشفى، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمنظومة الصحة وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة.

واستمع محافظ مطروح لشرح من الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان حول تفاصيل أعمال التطوير بأقسام العيادات الخارجية، التي شهدت توسعات بأقسامها المختلفة لاستقبال المرضى وتوفير الراحة لهم والعمل بنظام النداء الآلي لتنظيم أدوار دخول المرضى وصيانة المصعد لتيسيير حركة المرضى والطاقم الطبي.

وأوضح الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تمت إضافة وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية وتضم ثلاث عيادات لتقديم خدمة طبية لمرضى الفيروسات الكبدية وتخفيف معاناتهم خاصة سفرهم لتلقي العلاج خارج المدينة، وتوفير طبيب تخدير بالمستشفى.

ووجه محافظ مطروح بسرعة التنسيق لفرش الأثاث ومراجعة كافة الأجهزة الطبية اللازمة مع عمل لافتات وشاشات إرشادية للمرضى وتوسعة مدخل العيادات لاستقبال المرضى مع مراجعة الإنارة استعدادًا لافتتاح المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم خدماتها الطبية اللائقة بأهالي المحافظة وزائريها.