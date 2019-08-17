نقيب الفلاحين: الأرض الزراعية الطينية مهددة بالانقراض في أقل من 100 عام

قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن إجمالي مساحة الأرض الزراعية بمصر 10.5 مليون فدان تقريبا، منها حوالي 6 ملايين فدان فقط بالأراضي الطينية القديمة، مشيرا إلى أنه تم فقد 400 ألف فدان منذ عام 1983 وحتى الآن، منهم نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011.

وأضاف عبدالرحمن، في بيان اليوم: "فقدنا أراضي زراعية خصبة بنحو 2901 فدان في غضون هذا العام فقط لمشاريع النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي وباتحاد العوامل المناخية مثل (ارتفاع منسوب المياه الجوفية ‏وظاهرة التصحر)، والعوامل البشرية من تعديات البناء على الأراضي الزراعية والتجريف، فإن الأراضي الزراعية‏ الطينية بهذا المعدل مهددة بالإنقراض في أقل من 100 عام".

وأضاف نقيب الفلاحين أنه مع اتجاه العالم لزراعة أسقف المباني والكهوف وبعض أجزاء الحدائق العامة والتسابق لابتكار طرق جديدة للزراعة والري، فإننا نتفنن في إهدار أغلى ثروات مصر من الأراضي الزراعية الطينية التي لا مثيل لها في العالم والتي يستحيل تعويضها بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر نوفمبر الماضي، والذي يتضمن آليات التصالح في مخالفات البناء التي وقعت خلال الفترة الماضية، وكذلك التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وفقا لعدد من الاشتراطات، أهمها أن تكون تلك المخالفات وقعت قبل مايو 2017، وأن تكون متاخمة للكتل السكنية الحالية، فضلا عن موافقة وزراة الزراعة على إقامة 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة بمساحة حوالي 2607 أفدنة، والتي وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة.

وأوضح أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11 يونيو 2018 حتى 1 يوليو 2019، وكذلك الموافقة على إقامة 2815 مبنى ومشروعا للنفع الخاص لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني بمساحة حوالي 294 فدانا.

وأشار عبدالرحمن إلى أن المواطنين المصريين ابتكروا حيلا كثيرة من أجل التعدي على الأراضي الزراعية منها التوسع في بناء المقابر بحجة (حرمة الموتى)، فضلا عن تسابق سماسرة العقارات على شراء بعض الأفدنة الزراعية وتحويلها لمقابر وبيعها للمواطنين بأسعار عالية للمتاجرة والتربح السريع، والمراهنة على عدم إزالتها بحجة حرمة الموتى.

وقال إن في محافظة المنيا بمركز العدوة قرية الشيخ مسعود تسعى المحافظة لتخصيص 10 أفدنة أراضي زراعية لتحويلها لجبانة رغم وجود جبانة كبيرة بالقرية، فضلا عن أن تجارة بناء المقابر تجارة رائجة ومربحة بمدن وقرى مصرية كثيرة كما هو الحال بمحافظة المنيا مركز بني مزار في قرية البهنسا.