أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال، عن تشكيلة فريقه لمواجهة بيرنلي ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة خروج محمد النني لاعب المنتخب الوطني، من قائمة الفريق سواء الأساسية أو الاحتياطية، ليواصل غيابه عن مباريات الفريق في الوقت الذي تناولت تقارير صحفية إمكانية رحيله إلى جلطة سراي التركي.

واختار إيمري البدء بالمدافع البرازيلي ديفيد لويز، في أول مباراة يخوضها بقميص أرسنال منذ انضمامه إليه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، قادماً من تشيلسي.

وعاد البوسني سياد كولاسيناك إلى الظهور في قائمة الفريق، حيث فضل إيمري جلوسه على دكة البدلاء، بعد وقت عصيب مر به مع زميله الألماني مسعود أوزيل بسبب هجوم أحد العصابات عليهم في شمال لندن أواخر شهر يوليو الماضي.

أما أوزيل فقد غاب عن التشكيلة الأساسية، وكذلك مقاعد البدلاء، ليواصل غيابه عن الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:-

حارس المرمى : بيرند لينو

الدفاع : ميتلاند نايلز - ديفيد لويز - سوكراتيس - مونريال

وسط الملعب : جو ويلوك - جويندوزي - سيبايوس

الهجوم - نيلسون - أوباميانج - لاكازيت