تقرير: أرامكو السعودية تخمد حريقا محدودا بمعمل غاز

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن السيطرة على حريق في معمل شيبه للغاز، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو وقف للإمدادات، وفق ما أوردته قناة "العربية" اليوم السبت.

كانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تنفيذ أكبر عملية هجومية على السعودية منذ بدء "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي على اليمن.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي اليوم، إن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية.