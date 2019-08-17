وزير الخارجية الألماني يتمنى تحولا ديمقراطيا ناجحا في السودان

أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالاتفاق الذي وقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان من أجل تشكيل حكومة انتقالية يرأسها مدنيون.

وقال ماس مساء اليوم السبت في برلين: "يمكن أن يكون اليوم نقطة تحول في تاريخ السودان ونقطة انطلاق على طريق ديمقراطية سلمية ومستقرة، تتيح للمواطنات والمواطنين في السودان مستقبلا طيبا".

وأضاف ماس قائلا: "إنها بداية طريق طويل – وأنا على ثقة من أن التحول الديمقراطي في السودان سيكلل بالنجاح".

وذكر ماس أن المطلوب الآن هو أن تضخ الحياة في هذا الاتفاق، "فلابد من نقل السلطة كاملة إلى حكومة انتقالية مدنية تعمل بطريقة فعالة وشفافة من أجل تنظيم انتخابات ديمقراطية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية".

وأكد ماس على أن ألمانيا ستعمل بالتعاون مع شركائها على دعم السودان بأقصى درجة ممكنة.

كانت الأطراف السودانية المتمثلة في المجلس العسكري والحركة الديمقراطية التي تشكلها المعارضة اتفقت اليوم السبت على تشكيل حكومة انتقالية، بعد أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ووقع الطرفان الرئيسيان (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير) اتفاقا على تقسيم السلطة، حيث تم تشكيل مجلس من العسكريين والمدنيين، يحكم البلاد لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.