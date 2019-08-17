بلومبرج: إدارة ترامب حاولت مرارا منع أبناء المهاجرين من الالتحاق بالمدارس

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، السبت، أن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعوا على مدار أشهر لمنح حكومات الولايات سلطة منع أبناء المهاجرين غير النظاميين من الالتحاق بالمدارس الحكومية، ضمن جهود الإدارة الأمريكية الحالية لكبح الهجرة غير الشرعية عند الحدود الجنوبية للبلاد.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين مطلعين، لم تكشف النقاب عن هويتهم ، أن مستشار ترامب، ستيفن ميلر، كان قوة دافعة وراء تلك الجهود منذ أوائل عام 2017، حيث ضغط على مسؤولين بالحكومة وأعضاء بمجلس السياسة الداخلية للبيت الأبيض لوضع حد لسياسة إلحاق أبناء المهاجرين غير الشرعيين بالمدارس الحكومية.

وتابعت أن الدافع وراء ذلك هو الخروج بقائمة من الأفكار التي يمكن من خلالها التعامل مع ملف الهجرة بدون الحصول على موافقة من الكونجرس.

ولفتت إلى أنه جرى التخلي عن هذه الفكرة في النهاية بعد إخبارهم بأن أي محاولة من ذلك القبيل يمكن أن تتعارض مع حُجة للمحكمة العليا لعام 1982 تضمن حق أبناء المهاجرين فى التسجيل بالمدارس الحكومية.