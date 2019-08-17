هواة ارتداء الفراء الحيواني بأزيائهم في أكبر تجمع لهم في برلين

هل لك أن تتخيل أن يسير الثعلب مع القط جنبا إلى جنب في شوارع حي نويكولن ببرلين: لقد وصل إلى برلين أكثر من 3000 محب للحيوانات في أزيائهم الملونة التي تحمل فراء حيوانات مختلفة – إنهم المعجبون "بالفراء" الذين التقوا اليوم السبت أيضا في أكبر تجمع لهم على المستوى الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المهرجان أوليفر جروش اليوم السبت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن نصف الزوار الذين جاؤوا من أربعين دولة تقريبا – ومن بينهم محبون للخيال العلمي مثل الرسامين ومصممي الأزياء وممثلي العرائس والموسيقيين- كانوا يرتدون هذه الأزياء المبهرة، مبينا بالقول: "كانوا يجرون ويمازحون الآخرين ويمرحون".

هذا اللقاء الاستعراضي السنوي المسمى "يوروفيورنس" الذي يختتم غدا الأحد في فندق "إستريل" ببرلين، يقام للمرة الخامسة والعشرين.

تضمن البرنامج الممتد على مدار خمسة أيام فقرات من مسرح العرائس ومسابقات الرقص أيضا.

يرجع أصل هذا المشهد الغرائبي إلى محبي الفانتازيا الأمريكان في ثمانينيات القرن الماضي.ويرتدي أتباع هذا الاتجاه مجسمات حيوانية تشبه الإنسان كما نراها في أفلام الرسوم المتحركة.