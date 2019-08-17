رئيس وزراء إثيوبيا: اتفاق المرحلة الانتقالية بالسودان «بداية مرحلة جديدة»

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اعتبر أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن اتفاق المرحلة الانتقالية بالسودان، يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة، مجددًا الالتزام بدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وطالب أحمد في كلمته بعد التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية اليوم السبت في الخرطوم بضرورة التعاون ووحدة الصف فى السودان، مشيرًا إلى أن الطريق إلى الديمقراطية بدأ الآن.

وأكد على ضرورة التمسك بالتحول الديمقراطي والالتزام بمبادئ الديمقراطية، وبناء المؤسسات بالتعاون بين الجميع.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية اليوم على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية.