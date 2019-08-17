«وورلد إنيرجي» تغلق بعض مصانعها بسبب تصرفات الحكومة الأمريكية

تعمل شركة "وورلد إنيرجي"، أحد أكبر منتجي وقود الديزل الحيوي في أمريكا،على غلق مصانعها في 3 ولايات، مستشهدة بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي بمنح إعفاءات قليلة لمصافي النفط وغياب الإعفاءات الضريبية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المدير التنفيذي للشركة، جين جيبوليز، قوله إن الشركة أوقفت العمل في مصافي في روما بولاية جورجيا وناتشيز بولاية مسيسيبي وهاريسبورج بولاية بنسلفانيا.

وأضاف في حوار هاتفي في وقت متأخر أمس الجمعة أنه جرى تسريح أكثر من مئة موظف حيث تشهد المحطات ما يطلق عليه "إغلاق دافئ" الذي يسمح للمحطات بالعودة للعمل سريعا إذا ما تحسنت الظروف.

وكانت صناعة الوقود المتجدد انتقدت وكالة حماية البيئة لمنح إعفاءات ضئيلة للمصافي بشأن استخدام الوقود الحيوي.

ويختلف المزارعون ومنتجو النفط وكلاهما أنصار الرئيس ترامب، بشأن سياسات الحكومة. ويتخطى الوقود الحيوي "حزام الذرة" وكان ترامب قد أيد في برنامجه الانتخابي ما يطلق عليها "معايير الوقود المتجدد"، بحسب جيبوليز.