الجيش الإسرائيلي: اعترضنا قذيفة من غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أن نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض قذيفة أطلقها مسلحون فلسطينيون من غزة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

من ناحية أخرى وقعت اشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود مع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 63 شخصًا على الأقل أصيبوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 32 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

وأوضحت المصادر أن من إجمالي المصابين 17 طفلا و3 إناث إضافة إلى مسعف.