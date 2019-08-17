استخراج سلك معدني من عين مريض بمستشفى الرمد ببورسعيد

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الرمد التخصصي بحي العرب بمحافظة بورسعيد من استخراج جسم غريب عبارة عن سلك معدني، وذلك من داخل عين أحد المواطنين من أبناء المحافظة الذين يتمتعون بالخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



حيث أصيب المريض عبد الله مصطفي عبد الله ويبلغ من العمر 23 عاماً بمدينة بورفؤاد إصابة خطيرة بالعين أصيب علي أثرها بنزيف، وكانت العين كاملة مهددة بالضياع.

فور وصول المريض لمستشفى الرمد التخصصي التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، قام فريق علي اعلي مستوي من الأطباء بفحص العين بأحدث أجهزة الفحص التي تشهدها مستشفيات بورسعيد لأول مرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتبين أن المريض يعاني من استقرار جسم معدني عبارة عن سلك طويل داخل العين ويحتاج لجراحة دقيقة وسريعة.

علي الفور تم تجهيز طاقم الأطباء وإعداد غرفة الجراحة، في الوقت الذي كان يقوم فيه طاقم التمريض بتجهيز المريض وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتمكن الأطباء من إنجاح العملية بنسبة 100 %، وإنقاذ عين المريض وتوقف النزيف.