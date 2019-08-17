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الولايات المتحدة تدرس بيع سندات مدتها 50 و100 عام

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
د ب أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 8:19 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 8:19 م

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، السبت، أن الحكومة الأمريكية تدرس بيع سندات لمدد تتراوح ما بين 50 و100 عام كوسيلة لزيادة الاقتراض وتخفيض تكاليفه ، وذلك مع تراجع أسعار الفائدة على السندات البالغ مدتها 30 عاما، إلى أدنى مستوى لها هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخزانة الأمريكية أنها ترغب في معرفة أي من المستثمرين بإمكانه التفكير في شراء سندات مدتها 50 أو 100 عام، لتتجاوز بذلك الحد الأقصى المسموح به حاليا والبالغ ثلاثة عقود.

بدورها، أكدت الحكومة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد حول إطالة مدة السندات، وقالت إنها تتطلع إلى "تحديث فهمها لمتطلبات السوق".

وكانت تلك الفكرة قد جرى طرحها من قبل في عام 2017، لكن تم تعليقها بعدما لم تتلق ردودا قوية.

ويأتي الإعلان عن إطالة مدة السندات بعدما هبطت عوائد السندات البالغة 30 عاما لمستوى قياسي هذا الأسبوع لأقل من 2%، وفي ظل سعي دول أخرى لتمديد سبل الاقتراض الخاصة بها باتجاه ما يعرف بـ "السندات المئوية".


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