أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 6 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" في ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم السبت.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى تنفيذ عملية من قبل القوات الخاصة، بإسناد جوي، ضد الحزب في ريف قضاء شمدينلي بهكاري.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 6 مسلحين من الحزب.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع الحزب جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنف الحزب تمرده وهجماته ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" على أنه منظمة إرهابية انفصالية.

غالبًا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في البيانات للإشارة إلى الإرهابيين الذين استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.