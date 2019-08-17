 الداخلية التركية: تحييد 6 مسلحين من حزب «العمال الكردستاني» - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2019 11:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الداخلية التركية: تحييد 6 مسلحين من حزب «العمال الكردستاني»

د ب أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:18 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:18 ص

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 6 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" في ولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم السبت.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى تنفيذ عملية من قبل القوات الخاصة، بإسناد جوي، ضد الحزب في ريف قضاء شمدينلي بهكاري.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 6 مسلحين من الحزب.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع الحزب جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنف الحزب تمرده وهجماته ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" على أنه منظمة إرهابية انفصالية.

غالبًا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في البيانات للإشارة إلى الإرهابيين الذين استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك