 خيال الظل والأراجوز في استقبال ضيوف المهرجان القومي للمسرح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خيال الظل والأراجوز في استقبال ضيوف المهرجان القومي للمسرح


نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 9:53 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 9:53 م

استقبل المهرجان القومي للمسرح ضيوف دورته الـ12 في ساحة الأوبرا بالريد كاربت وعروض فنية تعبر عن ألوان مختلفة من فنون الفرجة المسرحية منها: خيال الظل والأراجوز ورقصات استعراضية إيقاعية.

وكانت إدارة المهرجان برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، قد أعلنت عن استقبال 12 شخصية مبدعة ساهمت في إثراء الفن المصري كضيوف شرف للمهرجان خلال حفل الافتتاح، وهم: الفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج الفنان جلال الشرقاوي والفنان التشكيلي حسين العزبي والفنان محيي إسماعيل، والفنان سمير صبري والمخرج المسرحي الفنان سيد فجل والشاعر والكاتب المخرج شوقي حجاب والفنانة سهير المرشدي والدكتورة هدى وصفي والمخرج سمير سيف والفنان محمود حميدة والفنان عزت العلايلي.


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