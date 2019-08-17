تحتفل إندونيسيا بعيد استقلالها، اليوم - 17 أغسطس، بعد أن استقلت عن هولندا عام 1945.

تعد إندونيسيا من أكثر دول العالم سكانا وتحتل المركز الرابع في ترتيب دول العالم، من حيث التعداد السكاني، وبها أكبر تجمع للمسلمين بالعالم، وتوجد بها أكثر من 7 آلاف جزيرة أشهرها "جاوة" التي تضم نصف السكان الإندونسيين تقريبًا.

وتستعرض "الشروق" أبرز ما يميز دولة إندونيسيا..

1- احتضنت طفولة أوباما:

قضى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، 4 سنوات من طفولته في جاكرتا، وذلك بعد زواج والدته من رجل إندونيسي.

يحمل أوباما لإندونيسيا كثيرا من الحب، حتى أنه فكر بأن يكون خطابه للعالم الإسلامي في بداية ولايته، من جاكرتا، التي تضم أكبر عددا من المسلمين في العالم، ولكن قرر بعدها أن يكون خطابه من القاهرة التي تحتضن الأزهر أكبر منارة إسلامية للعالم (والذي يدرس به نحو 6 آلاف طالب إندونيسي).

وبعد تركه لمنصب الرئيس، أمضي أوباما عطلة قصيرة مع عائلته وزار منزله القديم هناك، كذلك مدرسته التي بها تمثال له من البرونز وضع بساحة المدرسة وذلك تقديراً له.

2- أطباق المطبخ الإندونيسي

يشتهر المطبخ الإندونيسي وكعادة المطابخ الآسيوية بتعدد الأطباق والتي من أهمها:

* نازي جورينج

من المأكولات الشعبية في إندونيسيا وماليزيا، ويعني اسم الطبق بالغة الإندونيسية "أرز محمر"، وتُستخدم في إعداده خضار مختلفة والجمبري والبيض المقلي، وقد يُقدّم حامياً بالشطة.

* سوتو

طبق طعام آخر يمكن العثور عليه في كل مكان تقريباً في إندونيسيا هو طبق السوتو أو الشوربة. صحن من سوتو يحتوي أساسا على البيهون أو شعيرية الأرز، وشرائح من الملفوف، حفنة من براعم الفاصوليا واللحوم. يصب مع مرق واضح مع التوابل مثل الكركم، الليمون.

* باكسو

طبق آخر من طعام الشارع الشعبي في إندونيسيا، وهو الباكسو أو شوربة كرات اللحم. عادة ما يتم تحضير كرات اللحم من خليط من دقيق التوبيكا والملح واللحم البقري المطحون.

طبق الباكسو يتكون من مرق وكرات اللحم، وشعير الأرز، والخضروات، والتوفو، وبراعم الفاصوليا، وفطائر اللحم، ويتم رش الكراث المقلي فوق الطبق.

3- أرض الزلازل

أهم ما يميز إندونيسيا، هي كثرة الزلازل والهزات الأرضية التي تتعرض لها بشكل شبه يومي، ولكن ليست لتلك الهزات الأثر العنيف والمدمر لأن أغلبها تقل درجته عن 5 درجات على مقياس ريختر.

وأخر الزلازل المدمرة التي تعرضت لها إندونيسيا، كان زلزال سولاوسي في سبتمبر 2018، والذي راح ضحيته أكثر من 4 آلاف شخص وتبعته موجات تسونامي، وصلت إلى 7 أمتار وفقدان أكثر من 600 شخص.