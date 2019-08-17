ما هو وسام بطل روسيا الذي منحه «بوتين» لقائد الطائرة ومساعده‎

تقديرًا لجهودهما وشجاعتهما، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام "بطل روسيا"، إلى طيارين نجح في الهبوط بطائرة ركاب في حقل ذرة، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور، أثناء الإقلاع وكانت الطائرة تقل 233 شخصا.

ومنح بوتين في مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين قائد الطائرة دامير يوسوبوف، ومساعده جورجي مورزين وسام بطل روسيا وهو أعلى الأوسمة الروسية، وترصد "الشروق" في التقرير التالى أبرز المعلومات عن وسام بطل روسيا..

1-تم إنشاء اللقب بموجب قانون الاتحاد الروسي، ودخل حيز التنفيذ في نفس اليوم وفقًا لقرار من المجلس الأعلى للاتحاد الروسي.

2- ينتمي لقب "بطل الاتحاد الروسي"، إلى نوع منفصل من جوائز الدولة، ويعتبر أعلى الرتب التى يتم منحها للعسكريين والمدنيين على حد سواء، وتعتبر الأعلى في التسلسل الهرمي لجوائز الدولة في الاتحاد الروسي.

3- يمنح وسام "بطل روسيا"، كنتيجة للأعمال البطولية وللخدمات الشخصية أو الجماعية للدولة والمجتمع الروسي.

4- إذا منح شخص لقب بطل الاتحاد الروسي، يتم صنع تمثال نصفي من البرونز، ويوضع في مدينته تكريمًا وتخليدًا لبطولته، كما يمنح ميدالية "النجمة الذهبية".

5- ويتمتع أبطال الاتحاد السوفيتي بالعديد من المزايا التي يحددها القانون بناءً على مرسوم صادر عن رئيس الاتحاد الروسي.

6- أول شخص حصل على لقب بطل الاتحاد الروسي، كان اللواء أوسكانوف، رئيس مركز "ليبيتسك" للتدريب القتالي وإعادة تدريب العاملين في مجال الطيران، حيث منح اللقب له بموجب مرسوم صادر عن رئيس الاتحاد الروسي، في 11 أبريل 1992، أثناء تنفيذ مهمة على طائرة ميج 29 في 7 فبراير 1992.

7- أول شخص يحصل على وسام "بطل الاتحاد الروسي" مرتين، كان صانع السلاح الشهير فيكتور كلاشنيكوف، كما حصل مرتين على وسام بطل العمل الاشتراكي.

8- أكثر من حصلوا على وسام بطل الاتحاد الروسي، رواد فضاء وعسكريون ومشاركون في الحرب الوطنية العظمى وغيرها من العمليات العسكرية، واختبار الطيارين والرياضيين والكشافة والعلماء وغيرهم.

9-يتم ارتداء ميدالية النجمة الذهبية لبطل الاتحاد الروسي، على الجانب الأيسر من الصدر بناءً على أوامر وتقاليد الاتحاد الروسي.

10- يبلغ إجمالي من حصلوا على وسام بطل الاتحاد الروسي 1110 شخص، من بينهم 484 بطلًا تم منحهم اللقب بعد وفاتهم، ويبلغ عدد المدنيين الحاصلين على وسام بطل الاتحاد الروسي 155 شخصا.