 عودة أجهزة الكمبيوتر للعمل بعد عطل في مطارات أمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عودة أجهزة الكمبيوتر للعمل بعد عطل في مطارات أمريكية

واشنطن (رويترز)
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 2:06 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 2:06 ص

قالت مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عادت للعمل بعد أن أدى عطل في أنظمة إدارة الجمارك وحماية الحدود يوم الجمعة إلى تأخر آلاف المسافرين في مطارات أمريكية.

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