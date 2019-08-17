عودة أجهزة الكمبيوتر للعمل بعد عطل في مطارات أمريكية

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قالت مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عادت للعمل بعد أن أدى عطل في أنظمة إدارة الجمارك وحماية الحدود يوم الجمعة إلى تأخر آلاف المسافرين في مطارات أمريكية.