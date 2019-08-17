أحمد عبد العزيز يفتتح اليوم الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح

يفتتح الفنان أحمد عبد العزيز مساء اليوم السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة فعاليات الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري والذي يتولى رئاسته للمرة الأولى هذا العام، وتمتد فعالياته حتى 30 أغسطس الجاري على مسارح القاهرة.

وتشهد مراسم افتتاح المهرجان القومي العديد من الفعاليات الفنية المتنوعة، من بينها عرض الافتتاح "الاستثنائي" تصميم وإخراج مناضل عنتر، وديكور المهندس عمرو الأشرف، وإضاءة ياسر شعلان.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته هذا العام عددا من الفنانين الكبار الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم الخالدة، وهم يوسف شعبان، سوسن بدر، عاصم البدوي، والكاتب يسري الجندي، والمطرب علي الحجار، ولطفي لبيب، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، ومحسن حلمي، ومن الفنانين الراحلين الفنان القدير فاروق الفيشاوي، ومحمود الجندي، ومحسنة توفيق، محمد نجم، وفؤاد السيد المدير المالي بالمسرح القومي.

ويشهد المهرجان في دورته هذا العام،والتي تحمل اسم الفنان القدير كرم مطاوع،منافسة 72 عرضا مسرحيا من خلال 3 مسابقات،المسابقة الأولى تتضمن عروض المسرح الكبير"المحترفين"، والمسابقة الثانية خاصة بعروض مسرح الشباب والمستقلين،والمسابقة الثالثة خاصة بعروض مسرح الطفل،وقد استحدثها المهرجان في دورته هذا العام لتشجيع الطفل على العمل المسرحي.

ويقدم المهرجان القومي للمسرح المصري ضمن فعاليات دورته الثانية عشر 4 ندوات تتناول قضايا وهموم المسرح المصري، وهى"الموسم المسرحي المصري"، و"إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري"، و"النقد التطبيقي المسرحي المصري"، و"تعليم الدراما المسرحية في مصر".