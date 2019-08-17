الطلبة يقتحمون أول ندوة صحفية للجنة الحوار بالجزائر

اقتحم عدد من الطلبة والمحتجون في الجزائر اليوم السّبت، نّدوة صحفية عقدها أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الحوار، مطالبين اللجنة بسحب أوراقها.

واعتبر الطّلبة المحتجّون عمل لجنة الحوار "مخالف لشرعية الحراك حسبما ردّدوا"، متهمين أعضاء اللّجنة ورئيسها كريم يونس بـ "خيانة إرادة الشّعب وإدارة الظّهر للهبة السلمية التي خرج من أجلها الجزائريون منذ الـ22 من فبراير الماضي".

وردّد الطلبة "مسالمون لحواركم رافضون"، وشددا على أن الحوار لن يكون "قبل رحيل أذناب نظام بوتفليقة "، معتبرين أن الحراك لم تتحقّق غاياته بعد "مادام رجال الرئيس المستقيل يحكمون ويسيّرون البلاد من مناصبهم التي عمل على تعيينهم فيها قبل رحيله".

وجرى ، خلال الندوة ، تنصيب اللجنة الاستشارية للخبراء والعقلاء التي تضم 41 عضوا بينهم شخصيات وطنية معروفة، بينها الخبير الدستوري سعيد بوالشعير، ورئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، والخبير الاقتصادي فارس مسدور، وعميد نقابة الأطباء بقات بركاني.

وجدد كريم يونس، منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني، التأكيد على أن الهيئة لا تتوفر على أرضية عمل مسبقة، وان مهمتها هي الإصغاء إلى كل الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية للبحث عن سبل الخروج من الأزمة.

وأكد يونس أن الهدف هو الوصول إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى عزم الهيئة للمبادرة باقتراح اعداد ميثاق شرفي، يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة، باحترام وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية، مشددا في نفس الوقت على ضرورة اتخاذ اجراءات تهدئة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مؤخّرا عن تشكيل "لجنة الستة لقيادة الحوار"، الأمر الذي خلق جدلا في الجزائر، خاصّة بعد أن أكّد أعضاؤها موافقة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح على شروطهم المتمثّلة في إطلاق سراح المعتقلين في الحراك وفك التّضييق الأمني على مظاهرات الجمعة، الأمر الذي يرى المشاركون في المسيرة الـ23 عدم حدوثه.

وشكّل الحوار في الجزائر بؤرة اهتمام الطّبقة السياسية وعامة الشّعب، موالاة ومعارضة، في عهد عبد العزيز بوتفليقة وبعد استقالته، ليتم طرح عدد من التّصوّرات التي من الممكن أن تجلس فيها الأطراف المختلفة، على مائدة واحدة.