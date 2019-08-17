وزير الاقتصاد الليتواني يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية

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يسعى وزير الاقتصاد الليتواني، فيرجينيوس سينكفيشيوس، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى بلاده.

وقال الوزير الليتواني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت: "ألمانيا من أهم المستثمرين الأجانب في ليتوانيا، وسنسعد للغاية إذا جاءت المزيد من الشركات الألمانية إلينا"، مؤكدا أن ألمانيا وليتوانيا تتقاسمان أخلاقيات اقتصادية وعقائد ثقافية متشابهة.

وأضاف سينكفيشيوس: "ليتوانيا تقدر توسيع التعاون مع ألمانيا ومنفتحه تجاه ذلك، لتعزيز الشركات الاقتصادية والتواجد الاستثماري في اقتصادنا الحيوي المنفتح".

وتستثمر الشركات الألمانية حتى الآن أكثر من مليار يورو في ليتوانيا، التي انضمت إلى منطقة اليورو عام 2015.

ومن أحدث الاستثمارات الألمانية في ليتوانيا شركتي "هيلا" و"كونتينينتال" لقطع غيار السيارات. ومن الاستثمارات الألمانية الشهيرة في هناك سلسلة متاجر "ليدل" للمواد الغذائية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وليتوانيا عام 2018 نحو 5.4 مليار يورو.