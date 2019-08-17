كلية الطب البيطري بالوادي الجديد تبدأ أعمال القوافل الميدانية بالقرى

قال الدكتور سطوحي أحمد سطوحي عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن القوافل البيطرية بدأت اليوم السبت بقرى مركزي الداخلة وبلاط، حيث استهلت القافلة أعمالها بقرية ذخيرة، وستواصل في الفترة من 17 وحتى 22 أغسطس الجاري بقرى غرب الموهوب والجديدة وتنيدة والشيخ مفتاح والهنداو.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستشمل قرى مركزي الخارجة وباريس في الفترة من 24 وحتى 29 أغسطس الجاري، وتضم قرى (الجزائر، وجورمشين 7، وناصر الثورة، والشركة 43، وعدن، والخرطوم)، وهناك تنسيق مع مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة بالمراكز وبمشاركة الطلاب بالكلية؛ لضمان تدريبهم العملي الميداني على أعمال الكشف والتحصين للماشية، بالإضافة إلى طرق التعرف على الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية سواء الأبقار أو الأغنام والماعز.

وأشار إلى توفير الأجهزة اللازمة لأعمال الكشف، بجانب توفير كميات من الأدوية والأمصال والمكملات الغذائية للماشية؛ للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بجانب التدريب العملي للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية المختلفة بالقرى والمدن.

من جانبه، أكد الدكتور ناجي محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية والإدارات البيطرية تنسق مع كلية الطب البيطري لضمان تحقيق الهدف المنشود من القافلة البيطرية الميدانية التي تنظمها كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، وذلك من خلال إجراء عمليات الكشف وتحصين الماشية من خلال مشاركة الطلاب وتدريبهم العملي، علاوة على توافر الأمصال والأدوية المختلفة من جانب الجامعة لضمان توافر كل الأدوية والأدوات اللازمة للكشف.