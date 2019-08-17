تغريم جنوب أفريقيا لغياب منتخبها عن مباراته الأولى بمسابقة كرة القدم بالدورة الأفريقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت لجنة التنسيق بدورة الألعاب الأفريقية (الرباط 2019) قرارا يقضي بتغريم منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم 2000 دولار لتأخره في الوصول إلى المغرب وتغيبه عن حضور مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره المغربي.

وتم تأجيل المباراة بين الفريقين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للمسابقة والتي كانت مقررة أمس الجمعة.

ويأتي تأجيل اللقاء طبقا للوائح الخاصة بدورات الألعاب الأفريقية حسبما أكد كوقع الدورة الأفريقية على الانترنت.

وتتكون لجنة التنسيق من مسؤولين بالاتحاد الأفريقي للعبة واتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية بالقارة.

وتفتتح فعاليات الدورة الأفريقية رسميا بعد غد الاثنين على أن تختتم في 31 أغسطس الحالي.