سالفيني يسمح للقصر بالنزول من سفينة المهاجرين التي تقطعت بها السبل

ذكر وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو ساليفني أنه سيسمح بنزول القصر من السفينة "أوبن أرمز" وهي إحدى سفن إنقاذ المهاجرين التي تتقطع بها السبل قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا.

وفي خطاب عام إلى رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، قال سالفيني إنه سيفعل ذلك "ضد إرادته" وفقط لأنه طُلب منه القيام بذلك من قبل رئيس الوزراء".

وطبقا لمصدر من وزارة الداخلية الإيطالية فإن "حوالي 30 من المهاجرين الـ134 على متن السفينة /أوبن أرمز/ حاليا تحت 18 عاما".

كانت منظمة" اوبن ارمز" الخيرية الإسبانية، التي لم يتم السماح لسفينة إنقاذ تابعة لها من دخول جزيرة لامبيدوسا الإيطالية قد ذكرت اليوم السبت، أن الظروف على متن السفينة "لا يمكن تحملها".

وتتقطع السبل بالسفينة "أوبن أرمز" في البحر منذ 17 يوما وتوجد حاليا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا.