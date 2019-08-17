وزير الخزانة البريطاني يؤيد ترشيح جورج أوزبورن لمنصب مدير صندوق النقد الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم السبت أن وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، يدعم ترشيح وزير الخزانة الأسبق جورج أوزبورن ليصبح مديرا عاما لصندوق النقد الدولي أواخر العام الجاري.

وقال جاويد في مقابلة مع الصحيفة: "جورج (أوزبورن) سيضطلع بقيادة ممتازة ورائعة لصندوق النقد الدولي".

وكان أوزبورن وزيرا للخزانة في عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون خلال الفترة من 2010 حتى 2016.

وحسب وكالة أنباء بلومبرج، فإنه لم يسبق لأي بريطاني أن تولى منصب مدير صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن الحكومة البريطانية الجديدة ترغب في الدفع بمرشح كوسيلة لإثبات نفسها على الساحة العالمية بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر.