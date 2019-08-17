 حازم إمام: الفوز 7 – 0 على بطل الصومال؟ الزمالك أمامه أكثر من تحدي - بوابة الشروق
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حازم إمام: الفوز 7 – 0 على بطل الصومال؟ الزمالك أمامه أكثر من تحدي

محمود عيسى
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 5:06 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 5:06 ص

أشاد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بالفوز الكبير الذي حققه الفارس الأبيض أمس الجمعة على فريق ديكاداها بطل الصومال 7 – 0، في ذهاب الدور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأمبراطور خلال تصريحاته لقناة أون سبورت:" فوز الزمالك الكبير له مكاسب عديدة أهمها الدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبون من هذا الانتصار الكبير وهو ما سيمنحهم القوة للظهور بشكل جيد في المباريات القادمة، بالاضافة لعودة شيكابالا مرة أخرى وظهور الصفقات الجديدة بشكل جيد".

وأضاف الثعلب الصغير:" الزمالك أمامه أكثر من تحدي في الفترة المقبلة، الفوز بسبعة أهداف يمنح الفريق ثقة مواجهة الخصوم بكل قوة سواء خلال مواجهات بطولة الدوري بالموسم الجديد أو في مباريات دوري الأبطال ومباراة السوبر الإفريقي".


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