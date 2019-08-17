 الصين تدعم تحديث القطاع الزراعي في إثيوبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تدعم تحديث القطاع الزراعي في إثيوبيا

أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 10:02 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 10:02 ص

 

قال سفير الصين لدى إثيوبيا "تان جيان" إن بلاده تبرعت بـ 136 قطعة من المعدات الزراعية المختلفة لإثيوبيا، في إطار مساعدة إثيوبيا على تحديث قطاعها الزراعي.

وأضاف تان –في تصريحات خلال حفل تسليم المعدات بالعاصمة "أيس أبابا" نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم- أن دعم الصين لحملة التحديث الزراعي في إثيوبيا يعد جزءا من تعاون تنموي أوسع بين البلدين، ويأتي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب ومبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك).

من جهته، قال وزير الزراعة الإثيوبي عمر حسين إن أحدث تبرع بالمعدات الزراعية هو جزء من جهود أوسع تبذلها الصين لدعم الطموحات التنموية الاقتصادية لدى إثيوبيا.مشيرا إلى أن برنامج المساعدات الصينية لقطاع الزراعة في أثيوبيا مهم في مجالات بناء القدرة، والتكنولوجيا، وتقاسم المعرفة.


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