نائب ميركل يتهرب من سؤال حول ترشحه لرئاسة الحزب الاشتراكي

تهرب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة انجيلا ميركل، من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان سيترشح رسميا لرئاسة حزبه الاشتراكي الديمقراطي.

وفي حوار أجرته وزارته مع مواطنين، قال شولتس اليوم السبت في رد على سؤال حول ما إذا كان على اتصال بإحدى الزميلات التي يرغب في قيادة الحزب الاشتراكي معها: "جزء من الديمقراطية أن يتناقش المرء مع صديقات وأصدقاء جيدا وبعد ذلك تقول شيئا عندما يكون هناك ما يمكن قوله".

وتقول دوائر في الحزب الاشتراكي إن شولتس على استعداد للترشح لرئاسة الحزب وذلك بعدما كان يرفض هذه الخطوة في وقت سابق لضيق الوقت، وأضافت هذه الدوائر أن شولتس يستكشف الساحة داخل الحزب في الوقت الراهن ويبحث عن شريكة يمكن أن يتقدم معها لقيادة مزدوجة للحزب.

وتجنب شولتس اليوم التأكيد على هذه الأفكار، وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الأخبار عن هذا الموضوع من قبيل الأخبار التي لا يمكن تصديقها، قال:" لم أدع هذا، لا".

وتستمر مهلة الترشح لرئاسة الحزب الاشتراكي حتى مطلع سبتمبر المقبل وهو اليوم الذي سيشهد انتخابات محلية مهمة في ولايتي براندنبورج وسكسونيا حيث يتخوف الحزب من التعرض لخسائر فادحة في هذه الانتخابات.

وسيجري تحديد القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي فعليا عن طريق استطلاع رأي الأعضاء وسيتم انتخاب هذه القيادة في مؤتمر للحزب مطلع ديسمبر المقبل.