 باكستان: قواتنا مستعدة للرد على أي عدوان هندي بكشمير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان: قواتنا مستعدة للرد على أي عدوان هندي بكشمير

إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 7:19 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 7:19 م

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني آصف غفور، اليوم السبت، إن القوات المسلحة الباكستانية على استعداد تام للرد على أي عدوان هندي في إقليم كشمير.

وحذر المسؤول العسكري، وفقا لما نقلته صحيفة "ناشيونال هيرالد" الباكستانية، من أنه إذا غامرت القوات الهندية بأي عدوان، فسيقوم الجيش الباكستاني بالرد المناسب، مضيفا أن هناك بالفعل وجودا للقوات على خط السيطرة تم تعزيزها حسب الحاجة من أجل الضمانات.

وأشار إلى أن "الهند قد تشن هجوما لتحويل انتباه العالم عن كشمير.. لكننا مستعدون تماما للتعامل مع أي مغامرة"، محذرا من احتمالية اشتعال "حرب غير مقصودة" في كشمير.

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