وقفات ليلية للمعارضة في موسكو للمطالبة بإقامة انتخابات حرة

احتشد أنصار المعارضة السياسية الروسية في جميع أنحاء موسكو اليوم السبت للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة، بعد أن تم منعهم من تنظيم مسيرة.

وتجمعت مجموعات منفصلة في ظل المراقبة الدقيقة من جانب الشرطة ، عند معالم مختلفة في وسط العاصمة الروسية في احتجاج صامت.

ولم يمنح المسؤولون في موسكو المتظاهرين تصريحا لتنظيم مظاهرة ومسيرة احتجاجية في وسط المدينة، لذلك قرر المنظمون، ومن بينهم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، تنظيم وقفات احتجاجية ليلية.

ولم تتدخل الشرطة في الوقفات الاحتجاجية اليوم السبت.

وتشهد موسكو احتجاجات منذ عدة أسابيع بعد عدم السماح لعشرات من مرشحي المعارضة بالترشح في انتخابات مجلس المدينة المقرر إجراؤها في الثامن من سبتمبر المقبل. وفي يوم السبت الماضي، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص للاحتجاج على قرار منع المرشحين وعنف الشرطة.

وحضر مرشح المعارضة سيرجي متروخين، الذي تم السماح له بخوض الانتخابات بقرار من المحكمة الشهر الجاري، إحدى الوقفات الاحتجاجية الليلة. ووصف قرار السماح له بالترشح بمحاولة من الكرملين لتقسيم المعارضة، وحث قوى المعارضة على البقاء متحدين.

وتجمع حشد من الشيوعيين وغيرهم من اليساريين، الموالين للنظام بشكل أساسي، اليوم السبت للدعوة إلى انتخابات شفافة ونزيهة. وقدرت الشرطة عددهم بحوالي 4000 مشارك.