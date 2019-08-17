 المجلس العسكري السوداني: وضعنا على عاتقنا تيسير الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد توقيع الاتفاق السياسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجلس العسكري السوداني: وضعنا على عاتقنا تيسير الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد توقيع الاتفاق السياسي

المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي
المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي
محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 8:50 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 9:06 م

علق المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، على الاتفاق الموقع في السودان، قائلًا: "نحن الآن في المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير نتحدث كمكون واحد باعتبار أننا وقعنا على الاتفاق".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، مساء اليوم السبت، أن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد كان بمثابة شرارة الثورة السودانية، معقبًا: "كان هناك نقص في الخبر والوقود، والاقتصاد حاليًا متدهور بشكل كبير".
وتابع: "من أهم المهام التي ثبتناها في الوثائق التي وقعنا عليها، الاهتمام بالاقتصاد والأمور التي تيسر معاش الناس بشكل عاجل، ومن الانطلاق إلى استراتيجية كامل تنتشل البلاد من هذا الوضع الاقتصادي".
ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي، غدًا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.


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