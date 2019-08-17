أعرب طارق يحيى المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بعد فوز الأبيض بنتيجة ساحقة على الفريق الصومالي ديكاداها، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، ضمن دور الـ64 (التمهيدي) من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019- 2020.

وقال طارق يحيى خلال لبرنامج الزمالك اليوم: “سعيد للغاية بعد فوزنا اليوم على الفريق الصومالي بهذه النتيجة، أوجه الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي أعطاني هذه الفرصة حتى ولو لمدة ساعة (باكيًا) ، ده بيتي اللي اتربيت داخل جدرانه، الحمد لله بشكر الجماهير واللاعبين".

وأضاف:" بالرغم من الغيابات لكن المباراة كانت جيدة والفوارق واضحة منذ البداية، قدمنا لقاء جيد وأظهرنا الصفقات الجديدة بشكل محترم، وتم اختيار اللاعبون الجاهزون للمشاركة، قررت البدء بشيكابالا لأنه كان جاهزًا وملتزما ودوره الكبير كقائد للفريق أجبرنا على الدفع به في التشكيلة الأساسية، وبن شرقي كذلك وعبد الشافي كانوا على قدر المسؤولية".

وأكمل: فريق ديكاداها كان مجهولا بالنسبة لنا والمباراة كانت صعبة علي الرغم من النتيجة الكبيرة".

وفاز الزمالك في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا 7 – 0، على فريق ديكاداها بطل الصومال.