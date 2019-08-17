 الجبير : السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2019 6:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الجبير : السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره

وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 5:53 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 5:53 م

أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره.. قائلا : "إن اتفاق السودان يعتبر اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصادياً وأمنياً".

وشدد الجبير، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، على أن السعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان.. معربا عن تطلعه أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية.

وكانت الأطراف السودانية في الخرطوم قد وقعت رسمياً على الاتفاق الانتقالي في وقت سابق اليوم بحضور وفود دولية ، حيث وقعه أحمد ربيع ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة) ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك