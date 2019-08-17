انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بشمال سيناء وسط إجراءات مشددة

انتظمت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، اليوم السبت، في شمال سيناء وسط إجراءات مشددة.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة - في تصريح اليوم - "إن الامتحانات يؤديها 351 طالبا وطالبة موزعين على 6 لجان على مستوى المحافظة، من بينها لجنتان في كل من مراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بالإضافة إلى لجنة تضم طلبة مدارس رفح".

وأشارت إلى انتهاء امتحان اللغة العربية وجارى امتحان التربية الدينية على مستوى اللجان بدون أية معوقات، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المديرية بمدينة العريش، وغرف عمليات أخرى فرعية في إدارات: العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية لمتابعة سير الامتحانات.

ونوهت بأنه تم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع مديريات الأمن والصحة والتموين وشركة الكهرباء لتأمين وتوفير احتياجات اللجان، فضلا عن توفير أتوبيسات لنقل طلاب مدينتي الشيخ زويد ورفح المقيمين في مدينة العريش إلى لجان الامتحان بالشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والجهات المعنية.

وفى نفس السياق، بدأت اليوم امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، حيث أعلن الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بلغ 199 طالبا وطالبة، من بينهم 150 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، و49 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية.

وأوضح إبراهيم الفحام مدير العلاقات العامة والإعلام في المنطقة أن الطلاب يؤدون الامتحانات في 4 لجان موزعة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى قيام الإدارات الأزهرية بتجهيز اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحانات دون أية معوقات.. منوها بأنه إلى جانب تجهيز اللجان تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء ومساعدي اللجان والملاحظين، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة لمتابعة سير الامتحانات وحل أية مشكلات فور حدوثها.