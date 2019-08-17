مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين وحرق منزل إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في العياط

أمن الجيزة يفرض كردونا علي مداخل القرية وتشكيلات أمنيه بحثا عن الجناه



لقى شخصان مصرعهما، وأُصيب 8 آخرون؛ إثر نشوب مشاجرة -أشبه بحرب الشوارع- في قرية جرزا بالعياط بسبب خلافات عائلية بين عائلتين فجر اليوم.

وقال مصدر أمني لـ"الشروق"، إن أجهزة الأمن بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، انتقلوا إلى موقع الحادث وتبين نشوب مشاجرة عنيفة بين عائلتين من القرية ما تسبب في سقوط قتيلين و8 مصابين.

وأضاف المصدر، أن القتيلين هما "عادل ع." 35 عاما، و"خالد م." 43 عاما، وتم نقلهما إلى ثلاجة الموتى التابعة لمستشفى العياط المركزي لحين انتهاء عمليات التشريح.

وأكد المصدر، أن قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا في مداخل ومخارج قرية جرزا بالعياط -التي شهدت الواقعة-؛ تحسبا لتجدد الاشتباكات التي تسببت في حالة من الذعر بين الأهالي في ساعة متأخرة من الليل، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها لضبط المتهمين في الحادث.