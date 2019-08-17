قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إنه تم تفعيل الجسر الجوى لعودة حجيج الجمعيات الأهلية، لافتا إلى انطلاق أولى رحلات العودة من جدة إلى مطار القاهرة، وتحمل 690 حاجا من محافظاتى الجيزة والدقهلية، على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن بشكل يومي حتى 30 من أغسطس الجارى.

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات، فضلا عن أن غرفة العمليات تتابع عمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع أعضاء بعثة الحج والمشرفين لرفع درجة الاستعدادات لبدء عمليات التفويج، موجها بضرورة بذل الجهود لخدمة الحجيج، حيث تم منح أعضاء البعثة الصلاحيات اللازمة لأداء مهمتهم بسهولة ويسر.

ووجه عبد الموجود المشرفين بضرورة التأكيد على الحجيج بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالأوزان والتواجد بالمطارات بوقت كافى تنفيذا للتعليمات الصادرة.

وشكر عبد الموجود السلطات السعودية على ما وصفه بنجاهم في تنظيم إجراءات الحج هذا العام، وتقديم الخدمات المميزة للحجاج، ذاكرا أن موسم الحج هذا العام شهد هدوء وتنظيما مقارنة بباقي الأعوام.

ومن المقرر أن يعود إلى مصر نحو 12 ألف حجيج من الجمعيات الأهلية في حلات متتالية حتى نهاية الشهر الجاري.