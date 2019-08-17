المجلس العسكري السوداني: الاتفاق السياسي يؤسس للديمقراطية في البلاد

علق المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، على الاتفاق الموقع في السودان، معربًا عن سعادته الشديدة تجاه هذا الاتفاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، مساء اليوم السبت: "نحن الآن في غاية السعادة في السودان، لإنجاز هذه المرحلة وإبرام الاتفاق الذي يؤسس المرحلة الانتقالية والديمقراطية في البلاد".

وتابع: "البلاد كانت على مفترق طرق، ولكن بفضل الله وتوفيقه وبعزم وإرادة أبناء الوطن وبمساعدة الأشقاء تمكنا من تجاوز هذه المرحلة، وما ينتظرنا الكثير، لكن بعون الله وبعزم وإرادة الأبناء سنعبر بالسودان إلى ما نصبو إليه".

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي، غدًا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.