 إيقاف سبعة رباعين روس آخرين بسبب المنشطات - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2019 1:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

إيقاف سبعة رباعين روس آخرين بسبب المنشطات

رويترز
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 12:58 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 12:58 م

انضم سبعة رباعين روس إلى خمسة آخرين تم إيقافهم مؤقتا الأسبوع الماضي بسبب انتهاكات للوائح مكافحة المنشطات.

وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ليل الجمعة إنه تم توجيه اتهامات للرباعين السبعة بناء على معلومات من معمل موسكو.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار الاتحاد الدولي بإيقاف خمسة رباعين روس آخرين مؤقتا.

وبين الرباعين السبعة الموقوفين دميتري لابيكوف وناديزدا افستيوخينا التي جردت من ميداليات أولمبية في دورة بكين 2008 بسبب تعاطي المنشطات.

وقال ماكسيم أجابيتوف رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال لوكالة أنباء محلية ”لا يوجد ما يضمن أنه لن يكون هناك المزيد من قرارات الإيقاف".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك