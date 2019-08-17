مد صرف ملفات طلاب شهادات المعادلة حتى نهاية أغسطس الجاري

88 ألف طالب يسجلون طلبات تقليل الاغتراب.. وهندسة المطرية تستحدث برنامج "العمارة بالتكنولوجيا الرقمية"



قال المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، إنه تقرر مد فرصة صرف ملفات الطلاب حملة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، حتى نهاية أغسطس الجاري، نظرًا لتأخر ظهور ما يعادل نتيجة الثانوية العامة ببعض الدول الأجنبية.

وأكد عطا في تصريحات لـ"الشروق"، استمرار فتح معامل تسجيل الرغبات الإلكترونية بالجامعات لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم لإدخال البيانات والرغبات على الحاسب الآلي من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، كما يمكن للطالب تسجيلها عن طريق الحاسب الشخصي.

وشدد على ضرورة تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية "قانونية وفعلية" للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج البلاد، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة.

ويمكن للطلاب الراغبين في صرف ملفات التقدم الحصول عليها من فرع جامعة الإسكندرية ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة، وكذلك فتح فرع جامعة أسيوط، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي بالقاهرة بمقر المدينة الجامعية جامعة القاهرة، بينما يتم صرف ملفات الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

وفي نفس السياق، أعلن المشرف على التنسيق، أن 88 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب، مضيفا أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات الثلاثاء.

من ناحية أخرى، طرحت كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان، برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، الذى يساهم فى إعداد خريج متميز فى التصميم المعمارى والتنفيذ مؤهل للعمل فى السوق المحلية والإقليمية.

ويمكن التحويل إلى البرنامج من كليات الهندسة المناظرة خارج النقطاق الجغرافي أو خارجه بشرط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في التنسيق.

وأوضحت القائم بعمل عميد كلية هندسة المطرية، الدكتورة زينب محمد الرزاز، أن البرنامج يهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة في التصميم والتنفيذ المعماري، وتزويد الطلاب بالخلفية النظرية والتطبيقية اللازمة للممارسة المهنية فى المجالات المختلفة من التصميم المعماري والإشراف على التنفيذ.