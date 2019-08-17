بيراميدز يطالب جهاد جريشة بالعدالة أمام الأهلي

طالب مسؤولي نادي بيراميدز من الحكم الدولي جهاد جريشة تطبيق مبدأ العدالة خلال إدارته لمباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي مساء اليوم السبت، في لقاء دور الـ 16 من بطولة كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونشر بيراميدز بيان رسمي عبر صفحته الرسمية جاء على لسان ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ، بالدعم الكامل لجميع عناصر اللعبة داخل اتحاد الكرة وعلى رأسها منظومة التحكيم باعتبارها من العناصر الفعالة والهامة في إنجاح أي مسابقة.

وقال المدير التنفيذي لبيراميدز إن النادي يعتبر نفسه عاملا مشتركا وفعالا في مساعدة منظومة الكرة المصرية وتقديم أوجه العون وليس تصدير المشاكل أملا في الارتقاء بتلك المنظومة التي يقع تحت مظلتها ويفتخر بالانتماء إليها.

وأوضح أن ناديه سيكون من أول الأندية التي ستساند الحكام المصرية من منطلق دورها الوطني في تشجيع حكامنا وزيادة ثقتهم في أنفسهم نحو خلق كوادر وطنية جديرة بالكفاءة.

ولفت المدير التنفيذي إلى أن ناديه له أهدافه واستراتيجيته الخاصة به نحو المنافسة وهذا حقه الطبيعي مثل غيره من كل الأندية وهذا لا يمانع من مطالبته بمراعاة العدالة التحكمية والمساواة بالتوزيع في مسالة اختيار الحكام.

وأشاد المدير التنفيذي بقرار لجنة الحكام باختيار الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة فريقه أمام الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، موضحا أنه أحد أفضل الحكام في مصر وإفريقيا، متمنيا له التوفيق في إدارة اللقاء وتحقيق العدالة للفريقين.

واستنكر في الوقت ذاته تصريحات لجنة الحكام والتي أكدت أنه لن يتم استقدام حكام أجانب لغير الأهلي والزمالك، مؤكدا أن هذه التصريحات من الممكن أن تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية خاصة وأنه حق كل فريق طلب حكام أجانب لمبارياته طبقا لظروفه، وبيراميدز يلعب على الفوز بالدوري.